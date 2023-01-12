Елбасы лишили статуса почетного сенатора Казахстана

Дело в том, что из конституции страны убрали статьи о статусе и полномочиях первого президента страны. Закон о первом президенте готовят, чтобы поставить его на утрату. Соответственно, звание «почетный сенатор» убрали из регламента.

На совместном заседании палат парламента 13 января решили поставить на утрату закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы».

Такой статус присвоили только одному человеку в мае 2019 года — первому президенту Казахстана, напоминает Lenta.ru.

Ранее День первого президента исключили из перечня госпраздников.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — передовик по длительности нахождения у власти на постсоветском пространстве. Он возглавил республику еще в конце 1980-х.

На всех выборах одерживал победу, а Конституционный суд объяснял право занимать эту должность в обход Конституции. В 2019 году сложил с себя полномочия.