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Политика

День первого президента исключили из госпраздников в соседней с Алтаем республике

Сенат парламента Казахстана принял закон внесении изменений в некоторые законодательные акты.

Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
kremlin.ru

Так, закон содержит поправку, согласно которой День первого президента исключен из числа государственных праздников и поставлен в разряд «общественно значимых», сообщает «Интерфакс».

Документ направлен на подпись главы государства. День первого президента отмечают 1 декабря.

Напомним, елбасы поддержит исключение упоминания своего имени в Конституции республики.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — передовик по длительности нахождения у власти на постсоветском пространстве. Он возглавил республику еще в конце 1980-х. На всех выборах одерживал победу, а Конституционный суд объяснял право занимать эту должность в обход Конституции. В 2019 году сложил с себя полномочия.

Ранее президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы главы государства.

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