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Политика

Елбасы поддержит исключение упоминания своего имени в Конституции Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 июня проголосует за поправки в Конституцию, которые исключают статью о его правовом статусе и полномочиях в главном законе страны, заявил он в интервью политологу Данияру Ашимбаеву.

Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев.
akorda.kz

«Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны — это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем», — заявил политик.

Он высказал мнение, что изменения в Конституцию необходимо вносить, если того требует время, и если это «будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества».

Назарбаев напомнил, что перестал возглавлять Казахстан в 2019 году несмотря на то, что тогда его поддержали многие граждане, пишет Газета.Ru. Он отметил, что оставил часть полномочий для плавного изменения политического курса и смягчения возможных противоречий в обществе и в правящих кругах.

Ранее неприкосновенность семьи Назарбаева отказались закреплять в Конституции.

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