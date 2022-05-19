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Политика

Неприкосновенность семьи Назарбаева отказались закреплять в Конституции

В конституции Казахстана после внесения поправок не будет закреплена неприкосновенность для членов семьи первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщает местный портал Stopfake.

Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев.
akorda.kz

Информацию о принятии поправок в главный закон страны, которые будут гарантировать неприкосновенность всем членам семьи Назарбаева и их пожизненное содержание за государственный счет, опровергли в Министерстве юстиции республики.

«Проект поправок в конституцию не предполагает предоставление новых гарантий первому президенту Республики Казахстан и его семье. Напротив, проект закона о внесении изменений в конституцию предлагает исключить все нормы касательно статуса первого президента», — говорится в ответе ведомства.

Референдум

Референдум о поправках в конституцию Казахстана состоится 5 июня, напоминает Газета.Ru.

Планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений.

Также появится запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Также сообщалось, что поправки в Конституцию Казахстана включают отказ от упоминаний елбасы.

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