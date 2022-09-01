Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы главы государства

«Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения», — сказал Токаев, выступая в парламенте.

Казахстанский лидер подчеркнул, что для него интересы государства превыше всего.

«Поэтому я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также много размышлял и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента», — добавил Токаев.

Токаев возглавляет республику с марта 2019 года.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к нации заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

Одна из первых инициатив Токаева — переименовать столицу республики Астану в Нурсултан — в честь первого президента страны.