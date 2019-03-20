Новый глава Республики Казахстан предложил переименовать Астану

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника — первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — сказал Токаев.

Он также предложил назвать центральные улицы всех областных городов именем Назарбаева, а ему самому предоставить статус почетного сенатора. Новый глава государства также заявил на совместном заседании палат парламента, что мнение Назарбаева будет приоритетным в принятии решений стратегического характера, а его портреты останутся обязательным атрибутом в помещениях госслужащих.

Первый президент Казахстана накануне в обращении к нации заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана, пишет bfm.ru.

Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

Преименования города

Астана — «столица»; до 1961 года — Акмолинск, в 1961—1992 годах — Целиноград, в 1992—1997 годах — Акмола, с 6 мая 1998 года — Астана. Является столицей Республики Казахстан.

Город-миллионер — население Астаны по состоянию на 1 сентября 2018 года составляет 1 056 742 человек.