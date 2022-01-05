Президент Казахстана Токаев подписал указ об отставке правительства

«О Правительстве Республики Казахстан 5 января 2022 года
В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:
- Принять отставку Правительства Республики Казахстан.
- Временно возложить исполнение обязанностей премьер-Министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.
- Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
- Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — говорится в сообщении Акорды.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области.
До этого президент Касым-Жомарт Токаев обратился к согражданам в связи со сложившейся ситуацией в стране. Глава государства призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы в формате мирного диалога.