Президент Казахстана Токаев подписал указ об отставке правительства

«О Правительстве Республики Казахстан 5 января 2022 года

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю:

Принять отставку Правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-Министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», — говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области.

До этого президент Касым-Жомарт Токаев обратился к согражданам в связи со сложившейся ситуацией в стране. Глава государства призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы в формате мирного диалога.