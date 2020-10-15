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Политика

Президент Киргизии подал в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, сообщает его пресс-служба.

Владимир Путин с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Владимир Путин с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
kremlin.ru

Он подчеркнул — назначение нового правительства не сняло напряженность в обществе, агрессия протестующих не утихает и они все еще требуют его немедленной отставки.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории страны как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — заявил Жээнбеков.

Глава государства призвал оппозиционных политиков увести своих сторонников с улиц: «Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе».

Что произошло

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре, пишет Lenta.ru. Официальные итоги вызвали массовые протесты. Демонстранты захватили здание парламента. Результаты выборов были признаны недействительными.

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