Президент Путин чуть не обругал скандальную иркутскую чиновницу за «быдло»

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая, предположительно, назвала пострадавших при наводнении жителей Тулуна «алкашней, бичевней и быдлом», может лишиться должности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, побывавший в затопленном регионе.

«Если она так сказала — то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными словами , но она этого заслуживает. Я надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — так глава государства ответил на вопрос журналиста о том, поручит ли он уволить данную чиновницу, пишет Газета.ru.

Ранее глава региона Сергей Левченко заявил, что скандальная аудиозапись иркутской чиновницы является монтажом. По его словам, когда запись речи попала в сети и вызвала скандал, руководство области отдало аудиофайл на экспертизу. В итоге специалисты зафиксировали признаки монтажа. При этом сейчас власти ждут результатов дополнительной проверки.

Владимир Путин на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. kremlin.ru

В своей речи «Алашкевич» оскорбила пострадавших от паводка, указав, что сейчас они живут в пунктах временного размещения в гораздо лучших условиях, чем имели у себя в домах. И при этом «чиновнице», судя по всему, не понравилось то, что жители региона благодарили Владимира Путина за «спасение», а не руководство области.

Кстати, главу государства «Алашкевич» в своей речи назвала «царь» — она заявила, что на встречу с Путиным жители Тулуна приехали «царя ублажать».