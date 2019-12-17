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Политика

Президент Путин оставил на заморозке накопительную часть пенсии россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2022 года. Ранее предполагалось, что программа занончится на год раньше.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

В соответствии с новым законодательством накопительная часть пенсии (предполагает отчисление 6% от зарплаты) не формируется до конца 2022 года. Все обязательные взносы, которые поступают в Пенсионный фонд от работающих граждан, направляются на формирование страховой пенсии.

В конце октября Минфин опубликовал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии. Согласно этой системе, размер взносов можно установить либо в процентах от зарплаты, либо в абсолютном выражении.



«Возможно, мы установим минимальный взнос в размере 100 рублей, чтобы люди не впадали в крайности и не переводили по рублю», — уточнял РБК замминистра финансов Алексей Моисеев, который курирует разработку новой системы.

Он отмечал, что концепция носит полностью добровольный характер — хотя предыдущая версия документа предполагала автоподписку для бюджетников и госслужащих.

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