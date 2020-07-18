Президент Путин по тревоге поднял все войска на юге и Кавказе

Ранее в военном ведомстве рассказали о планах оценить способность Южного и Западного военных округов обеспечить безопасность страны и их уровень подготовки к учениям «Кавказ-2020», передает РИА Новости.
Кроме того, пройдет проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Для выполнения поставленных задач Генштаб сформирует рабочие группы.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, всего в мероприятиях примут участие более 149 тысяч солдат и офицеров, а также около 27 тысяч единиц военной техники.