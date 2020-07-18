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Политика

Президент Путин по тревоге поднял все войска на юге и Кавказе

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.

Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
Владимир Путин на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015.
kremlin.ru

Ранее в военном ведомстве рассказали о планах оценить способность Южного и Западного военных округов обеспечить безопасность страны и их уровень подготовки к учениям «Кавказ-2020», передает РИА Новости.

Кроме того, пройдет проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Для выполнения поставленных задач Генштаб сформирует рабочие группы.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, всего в мероприятиях примут участие более 149 тысяч солдат и офицеров, а также около 27 тысяч единиц военной техники.

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