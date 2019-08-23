Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление

Президент РФ Владимир Путин сделал заявление об испытаниях США ракеты, нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщили в Кремле.

«Путин сделал важное заявление», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вскоре на сайте Кремля появилось заявление главы государства.

Испытание ракеты, проведенное США, не было импровизацией, это очередное звено в цепи уже запланированных мероприятий, заявил российский лидер, пишет tvc.ru.

«Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей. Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещённого по ДРСМД оружия», — отметил Путин, добавив, что Вашингтон срежиссировал пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Москвой положений договора.

Владимир Путин,

президент РФ:

Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений.<…> Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединённых Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем. Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

Накануне прошло оперативное совещание с членами Совета Безопасности.

Там присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также глава ФСБ Николай Патрушев и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, пишет ura.ru.

На заседании обсуждалась проблематика ДРСМД в связи с испытанием США ракет с сухопутным наземным стартом.

Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля.