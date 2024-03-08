8 марта
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Политика

Президент США озвучил послание Путину во время ежегодного обращения

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу «О положении страны».

Джо Байден
Джо Байден
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Байден начал речь с обсуждения конфликта на Украине. Политик заверил — он не собирается отправлять американских военных на территорию республики, указывает Lenta.ru.

Президент призвал Конгресс одобрить запрос о выделении Киеву новой военной помощи.

И озвучил послание президенту РФ Владимиру Путину. Так, Байден заверил, что его посыл российскому лидеру прост: "Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь".

Ранее американский журналист назвал возможную дату начала войны США с Россией.

В своем интервью в августе 2023 года Такер Карлсон предположил, что администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране.

Также, по его мнению, преследование политических оппонентов ставит членов администрации нынешнего президента США на путь, с которого невозможно свернуть из-за страха быть преследуемыми в случае проигрыша.

Такер Карлсон отметил, что США могут оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, обвинят в этом Россию и начнут войну.

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