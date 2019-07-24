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Политика

Президент Украины намерен уволить Виталия Кличко

Администрация Владимира Зеленского попросила правительство сделать представление об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста главы городской администрации, пишет «Коммерсант». Сообщается, что при этом Кличко останется мэром.

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

Согласно украинскому законодательству, с 2010 года посты мэра Киева и главы городской администрации могут занимать разные люди. Президент имеет право назначать главу горадминистрации по своему усмотрению. А мэр — это избираемая должность. «Коммерсант» уточняет, что раньше эти две должности всегда совмещал один человек.

О письме с просьбой уволить Кличко сообщил в Facebook шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил агентству «Интерфакс», что обращение есть.

РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Страна.ua сообщает, что ранее Госбюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях.

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