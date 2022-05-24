Президент Украины рассказал о «плане Б» при его гибели

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев имеет «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, пишет РБК .

По словам украинского лидера, власти страны готовы к действиям на случай такого развития событий.

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика, пишет Lenta.ru.

«Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу», — сказал Зеленский.

И отметил, что Киев разделил кабмин на две части, это было два дубля, чтобы «страна могла быть защищена даже от таких результатов».