Президент Украины рассказал о «плане Б» при его гибели

По словам украинского лидера, власти страны готовы к действиям на случай такого развития событий.
«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — отметил Зеленский.
Президент напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика, пишет Lenta.ru.
«Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу», — сказал Зеленский.
И отметил, что Киев разделил кабмин на две части, это было два дубля, чтобы «страна могла быть защищена даже от таких результатов».