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Политика

Президент Украины рассказал о «плане Б» при его гибели

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев имеет «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, пишет РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский.
Кадр видеообращения / t.me/V_Zelenskiy_official

По словам украинского лидера, власти страны готовы к действиям на случай такого развития событий.

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика, пишет Lenta.ru.

«Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу», — сказал Зеленский.

И отметил, что Киев разделил кабмин на две части, это было два дубля, чтобы «страна могла быть защищена даже от таких результатов».

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