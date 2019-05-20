Президент Украины заявил о готовности покинуть пост ради мира в Донбассе

Прекращение боевых действий на Донбассе — первоочередная задача избранного и назначенного президента Украины, заявил глава государства Владимир Зеленский во время своей инаугурации, передает « Интерфакс ».

По словам украинского лидера, ради мира на Донбассе он готов на принятие непопулярных решений, которые в том числе могут привести к его отставке с поста.

«Наша первейшая задача — прекратить огонь на Донбассе», — заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что не готов жертвовать территориями страны для достижения этой цели. Началом диалога по урегулированию ситуации на Донбассе должно стать освобождение всех украинских пленных, подчеркнул президент Украины.

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.

Зеленский предложил правительству Украины также уйти в отставку и «освободить места для будущих поколений», пишет polit.ru.