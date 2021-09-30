30 сентября 6°C
﻿
Политика
110

Президиум Генсовета «Единой России» согласовал кандидатуру Александра Романенко

Президиум Генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуру Александра Романенко для выдвижения на пост председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания. Решение было утверждено на заседании 28 сентября.

Александр Романенко.
Александр Романенко.
Пресс-служба "Единой России"

Напомним, ранее члены Президиума регионального политсовета «Единой России» предложили для избрания на должность председателя Алтайского Заксобрания секретаря алтайского реготделения Александра Романенко. На заседании фракции 30 сентября депутаты утвердят его кандидатуру для выдвижения на голосование на организационной сессии краевого парламента 7 октября.

Также Президиум Генсовета утвердил решение фракции «Единая Россия» в АКЗС об избрании на должность руководителя депутатского объединения Сергея Приба.

  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость