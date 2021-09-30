Президиум Генсовета «Единой России» согласовал кандидатуру Александра Романенко

Президиум Генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуру Александра Романенко для выдвижения на пост председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания. Решение было утверждено на заседании 28 сентября.

Напомним, ранее члены Президиума регионального политсовета «Единой России» предложили для избрания на должность председателя Алтайского Заксобрания секретаря алтайского реготделения Александра Романенко. На заседании фракции 30 сентября депутаты утвердят его кандидатуру для выдвижения на голосование на организационной сессии краевого парламента 7 октября.

Также Президиум Генсовета утвердил решение фракции «Единая Россия» в АКЗС об избрании на должность руководителя депутатского объединения Сергея Приба.