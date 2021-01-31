При «поддержке» бойцов ОМОН в Барнауле прошла несанкционированная акция в поддержку Навального

31 января в 12:00 на площади Советов в Барнауле началась несанкционированная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Все входы и выходы на площадь огорожены. «Почему-то» общественный транспорт Барнаула игнорировал остановки на площади Советов. Ближайший проспект Социалистический так же перекрыли. Как и все прилегающие к площади улицы.

Как сообщают корреспонденты altapress.ru с места событий, в акции принимает участие порядка 70 человек. <Впоследствии выяснилось, что многих желающих просто не пустили на площадь, прим. ред.> Полицейские пока не вмешиваются в процесс, а сидят в автобусах неподалеку. Возле корпуса АлтГУ дежурит народная дружина.

Над площадью кружит дрон.

Участники акции — разного возраста. Много молодежи. Но пришли и «предпенсионеры». Судя по выкрикам, именно они оказались наиболее активными.

Спустя 20 минут после начала акции перед собравшимися выступил представитель полиции и предложил разойтись уважаемому собранию.

После предупреждения к месту событий стянули бойцов ОМОНа. Силовики стали блокировать людей. Митингующие пытались уйти с площади, но бойцы перекрыли «отходы» с двух сторон. Тогда народ ринулся через сугробы — прямиком к корпусу университета.

На 12:35 митингующие покинули площадь или рассредоточились по периметру. Мужчину с «золотым ершиком» задержали правоохранители.

Те, кто сразу не попал на площадь Советов, разрозненными группами двинулись в сторону площади Свободы — по проспектам Красноармейский и Ленина. Также народ отправился и к кинотеатру «Мир».

По данным Telegram-каналов, в Барнауле есть другие задержанные — кроме мужчины с «золотым ершиком».

Информация дополняется.

23 января прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального, а на следующий день сторонники оппозиционера анонсировали новые акции.