При поддержке «Единой России» в Алтайском госуниверситете отметили День народного единства

4 ноября в концертном зале молодежных мероприятий АлтГУ прошел Гала-концерт и награждение победителей II Межрегионального конкурса-фестиваля народной песни и танца «Традиция». Фестиваль состоялся при поддержке Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

Впервые организованный в 2018 году как межрегиональный конкурс народного и народно-стилизованного танца среди молодежных хореографических коллективов, в этом году «Традиция» выросла до межрегионального конкурса-фестиваля.

Увеличилось в 2019 году и количество участников — со 160 в 2018-ом, до 302 человек из трех регионов Сибири: Алтайского края, Кемеровской области и Республики Алтай. На сцене актового зала АлтГУ участниками было показано 67 концертных номеров, которые представили 15 танцевальных и 12 вокальных коллективов. В конкурсной программе также приняли участие солисты, дуэты и трио.

Межрегиональный фестиваль народной песни и танца. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

Руководитель Реготделения «Единой России» Денис Голобородько поздравил присутствующих с государственным праздником — Днём народного единства и провел награждение победителей фестиваля.

Сегодня День народного единства воплощает главные нравственные ценности россиян: сплоченность, взаимная поддержка, любовь к Родине. От нас с вами, от наших совместных усилий сегодня, зависит то, в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать друг друга, — сказал в своем поздравлении Денис Голобородько.

Также в честь празднования Дня народного единства активисты «Единой России» раздали барнаульцам и гостям города свыше 7 000 лент триколора и листовок с исторической информацией о празднике. Во всех районах Барнаула прошло торжественное вручение первых паспортов.