Приема нет: чиновники перестанут напрямую общаться с гражданами

Федеральные и региональные госорганы прекратят очный прием граждан к 2024 году. Полномочия передадут в Многофункциональные центры (МФЦ), говорится в законопроекте о госуслугах, который разработало Министерство экономического развития (МЭР).

«Сервисы федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные — в любом МФЦ субъекта», — пишут «Известия» со ссылкой на документ, который власти планируют принять к 2021 году.

Согласно проекту закона, МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации. Замминистра МЭР Савва Шипов уже заявил, что, зайдя в банк за ссудой, можно будет получить «все справки».

Заявления на услуги будут заполняться сотрудниками центров.

Планируется, что услуги будут предоставляться до обращения граждан. Например, в день 45-летия гражданину предложат подписать запрос о смене паспорта. При смене фамилии ведомство обещает одновременную замену необходимых документов, пишет ura.ru. При этом готовые бумаги смогут забирать третьи лица по заявлению гражданина.