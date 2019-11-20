Приема нет: чиновники перестанут напрямую общаться с гражданами

«Сервисы федеральных органов исполнительной власти можно будет получить в любом МФЦ страны, а региональные и муниципальные — в любом МФЦ субъекта», — пишут «Известия» со ссылкой на документ, который власти планируют принять к 2021 году.
Согласно проекту закона, МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации. Замминистра МЭР Савва Шипов уже заявил, что, зайдя в банк за ссудой, можно будет получить «все справки».
Заявления на услуги будут заполняться сотрудниками центров.
Планируется, что услуги будут предоставляться до обращения граждан. Например, в день 45-летия гражданину предложат подписать запрос о смене паспорта. При смене фамилии ведомство обещает одновременную замену необходимых документов, пишет ura.ru. При этом готовые бумаги смогут забирать третьи лица по заявлению гражданина.