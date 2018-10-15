Приезжавший в Барнаул чиновник, которого избил футболист Кокорин, получил высокую госнаграду

Сотрудник Минпромторга Денис Пак, проходящий в роли пострадавшего по делу о хулиганстве футболистов Мамаева и Кокорина, награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.

Денис Пак из Минпромторга на открытии биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года.

Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.



Из документа следует, что чиновник награжден «За большой вклад в реализацию проекта „Единая модульная платформа“, позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», пишет РБК.

Среди награжденных оказался и гендиректор института «НАМИ» Сергей Гайсин, также пострадавшие неделю назад в драке с российскими футболистами. Его президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского.

На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов «АлтайПродМаркет». Барнаул , 27 октября 2015 года. Олег Богданов На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов «АлтайПродМаркет». Барнаул , 27 октября 2015 года. Олег Богданов На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов «АлтайПродМаркет». Барнаул , 27 октября 2015 года. Олег Богданов

Отметим, что в 2015 году Денис Пак из Минпромторга приезжал в Барнаул и был почетным гостей биржи деловых контактов «Алтайпродмаркет». Он поучаствовал в официальном открытие мероприятия и даже выпил знаменитого алтайского вина.