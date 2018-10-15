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15 октября
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Приезжавший в Барнаул чиновник, которого избил футболист Кокорин, получил высокую госнаграду

Сотрудник Минпромторга Денис Пак, проходящий в роли пострадавшего по делу о хулиганстве футболистов Мамаева и Кокорина, награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.

Денис Пак из Минпромторга на открытии биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года.
Денис Пак из Минпромторга на открытии биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года.
Олег Богданов

Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что чиновник награжден «За большой вклад в реализацию проекта „Единая модульная платформа“, позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», пишет РБК.

Среди награжденных оказался и гендиректор института «НАМИ» Сергей Гайсин, также пострадавшие неделю назад в драке с российскими футболистами. Его президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского.

На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов &quot;АлтайПродМаркет&quot;. Барнаул, 27 октября 2015 года.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов «АлтайПродМаркет». Барнаул, 27 октября 2015 года.
Олег Богданов
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов &quot;АлтайПродМаркет&quot;. Барнаул, 27 октября 2015 года.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов «АлтайПродМаркет». Барнаул, 27 октября 2015 года.
Олег Богданов
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов &quot;АлтайПродМаркет&quot;. Барнаул, 27 октября 2015 года.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов «АлтайПродМаркет». Барнаул, 27 октября 2015 года.
Олег Богданов

Отметим, что в 2015 году Денис Пак из Минпромторга приезжал в Барнаул и был почетным гостей биржи деловых контактов «Алтайпродмаркет». Он поучаствовал в официальном открытие мероприятия и даже выпил знаменитого алтайского вина.

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