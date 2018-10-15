Приезжавший в Барнаул чиновник, которого избил футболист Кокорин, получил высокую госнаграду

Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.
Из документа следует, что чиновник награжден «За большой вклад в реализацию проекта „Единая модульная платформа“, позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», пишет РБК.
Среди награжденных оказался и гендиректор института «НАМИ» Сергей Гайсин, также пострадавшие неделю назад в драке с российскими футболистами. Его президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского.
Отметим, что в 2015 году Денис Пак из Минпромторга приезжал в Барнаул и был почетным гостей биржи деловых контактов «Алтайпродмаркет». Он поучаствовал в официальном открытие мероприятия и даже выпил знаменитого алтайского вина.