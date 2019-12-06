Кто такой Егор Жуков, за что его судили и почему это «приговор России»

Суд приговорил к трем годам условно фигуранта «московского дела» Егора Жукова, сообщают «Открытые медиа». Во время оглашения приговора на улице около здания скандировали «Приговор Егору — приговор России» и «Жуков не экстремист». Подробности громкого дела — в материале altapress.ru.

Кто такой Егор Жуков и за что его судили

Студента факультета политологии Егора Жукова арестовали 2 августа 2019 года. Сначала юношу обвинили в участии в «массовых беспорядках» во время протестной акции 27 июля в Москве.

Затем это обвинение сняли и предъявили новое — публичные призывы к экстремизму из-за четырёх роликов, опубликованных на Youtube в 2017 году. В этих видео студент рассказывал о протестах и бойкоте выборов.

В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов.

На сайте службы указано, что его включили в список физических лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», пишет РИА Новости.

По словам адвокатов Жукова, дело строилось на одной лингвистической экспертизе, в качестве которой защита высказывала сомнения. Всех предложенных альтернативных экспертов суд отверг.

Главные редакторы «Новой газеты» Дмитрий Муратов и «Эха Москвы» Алексей Венедиктов направили в суд гарантийные письма в поддержку студента. Егора Жукова также поддержали Оксимирон (Мирон Фёдоров), Чулпан Хаматова и другие знаменитости.

Последнее слушание

На судебном заседании 4 декабря года обвинение просило для Жукова 4 года колонии общего режима и запрет пользоваться интернетом.

Последнее слова Егора Жукова зал встретил аплодисментами:

«Единственная социальная политика, которую последовательно проводит российское государство, — это разобщение. Так государство расчеловечивает нас в глазах друг друга, ибо в его глазах мы уже давно расчеловечены. Как иначе объяснить такое варварское отношение к людям с его стороны?»

Что такое «Московское дело»

Общее название 19 уголовных дел, заведённых после протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму летом 2019 года.