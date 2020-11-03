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Политика

Приграничная с Алтаем республика ввела жесткие ограничительные меры

Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан приняла решение усилить контроль на границе.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Госграница

Вносятся изменения в порядок пересечения государственной границы для:

  • иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, членов их семей;
  • иностранцев, являющихся членами семей граждан Казахстана.

Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более одного раза в 90 суток (ранее было 30 суток).

Безвизовый режим

МВК приняла решение продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран.

Продлевается запрет на пребывание на территории Казахстана транзитных пассажиров из Индии и Китая.

«Продлить до 1 января 2021 года приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии», — цитирует «Спутник» постановление правительства.

Авиарейсы

Принято также решение сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.

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