Приграничная с Алтаем республика ввела жесткие ограничительные меры

Госграница
Вносятся изменения в порядок пересечения государственной границы для:
- иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, членов их семей;
- иностранцев, являющихся членами семей граждан Казахстана.
Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более одного раза в 90 суток (ранее было 30 суток).
Безвизовый режим
МВК приняла решение продлить до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран.
Продлевается запрет на пребывание на территории Казахстана транзитных пассажиров из Индии и Китая.
«Продлить до 1 января 2021 года приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии», — цитирует «Спутник» постановление правительства.
Авиарейсы
Принято также решение сократить с 9 ноября количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.