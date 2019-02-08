«Приносят неудобства»: губернатор Томенко пожурил мэра Барнаула за коммунальные аварии

8 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с министром строительства и ЖКХ Алтайского края Иваном Гилевым и главой города Барнаула Сергеем Дугиным. Поводом стали участившиеся коммунальные аварии в краевой столице.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Сегодня Барнаул у нас является одной из точек, где сконцентрировались аварии и нештатные ситуации. Несмотря на то, что они своевременно и профессионально устраняются, и в целом налажено реагирование, тем не менее, они доставляют неудобства очень большому количеству жителей краевой столицы.

Градоначальник в свою очередь попытался оправдаться. По его словам, Барнаул получил паспорт готовности, это означает, что вся система готова к прохождению отопительного сезона. Но появились объективные и субъективные причины.

Коммунальная авария на ул. Телефонной. мэрия Барнаула

Сергей Дугин,

мэр города Барнаула:

Если проанализировать количество повреждений, то прошлый, 2018 год, немного опережает, но, в принципе, их количество осталось на прежнем уровне. Критического скачка у нас нет. В январе, самом холодном месяце, в системе теплоснабжения количество повреждений возросло, а по водоснабжению, наоборот: в прошлом году у нас было 36 аварий, а в этом году — 28.

Сергей Дугин сообщил, что в настоящее время городские власти выясняют причины и характер аварий, пересматривают планы ремонтных работ на 2019 год. График проведения ремонта будет изменен, в план первоочередных работ будут включены системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые вызвали наибольшее недовольство в этом году.

Коммунальная авария на Профинтерна 7 февраля Barnaul 22

Виктор Томенко поручил привлечь к этой работе руководителей ресурсоснабжающих компаний, предприятий, которые занимаются эксплуатацией сетевого хозяйства, представителей Ростехнадзора, краевых ведомств.

В феврале губернатор проведет расширенное совещание, где будут рассмотрены вопросы повышения надежности работы систем тепло- и водоснабжения в краевой столице.