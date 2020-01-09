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Политика

Принц Гарри с супругой сложили полномочия членов королевской семьи

Британский принц Гарри с женой, американкой Меган Маркл, решили отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно. О своем решении они сообщили в instagram.

Герцоги Сассекские Гарри и Меган.
Герцоги Сассекские Гарри и Меган.
instagram.com/sussexroyal

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что «после многих месяцев размышлений» они намерены «отойти от того, чтобы считаться „высокопоставленными“ членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая в полной мере поддерживать Ее Величество королеву», пишет РИА Новости.

ТАСС со ссылкой на Times сообщает, что королева Елизавета II очень разочарована решением принца Гарри и его супруги сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и жить то в Соединенном Королевстве, то в Северной Америке, не обговорив это заранее с Букингемским дворцом.

The Times замечает, что намерение принца Гарри и Меган Маркл жить в двух странах является беспрецедентным для членов монаршей семьи.

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