Принят закон о праве бывших президентов на пожизненное сенаторство

Новая редакция документа о порядке формирования верхней палаты парламента вошла в президентский пакет законопроектов по реализации обновленных положений конституции, пишет РИА Новости.



По новому закону, бывшие лидеры страны могут в любой момент, но однократно принять решение стать пожизненными сенаторами.

Уточняется, что в Совфед, помимо представителей от исполнительной и законодательной властей каждого региона, входят также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, пишет bfm.ru. Из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.