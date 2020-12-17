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Политика

Принят закон о праве бывших президентов на пожизненное сенаторство

Совет Федерации принял закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Новая редакция документа о порядке формирования верхней палаты парламента вошла в президентский пакет законопроектов по реализации обновленных положений конституции, пишет РИА Новости.

По новому закону, бывшие лидеры страны могут в любой момент, но однократно принять решение стать пожизненными сенаторами.

Уточняется, что в Совфед, помимо представителей от исполнительной и законодательной властей каждого региона, входят также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, пишет bfm.ru. Из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

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