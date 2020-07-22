Принят закон, запрещающий публикации о ФСБ без санкции руководства спецслужбы

Военнослужащие, государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ, обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе.
Речь идет о запрете на разглашение так называемой профессиональной тайны, что может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации. Это касается, в том числе, информации, не содержащей сведения о государственной или служебной тайне.
Подготовленные для публикации материалы, которые касаются деятельности органов безопасности и могут содержать профессиональную тайну, теперь должны проходить экспертную оценку в органах ФСБ, пишет polit.ru.
Перечень информации, составляющей профессиональную тайну, будет определять руководство ФСБ.