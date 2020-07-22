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Политика

Принят закон, запрещающий публикации о ФСБ без санкции руководства спецслужбы

Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства, сообщает «Интерфакс».

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Военнослужащие, государственные гражданские служащие, работники органов ФСБ России, а также лица, уволенные из ФСБ, обязаны соблюдать конфиденциальность информации об их работе.

Речь идет о запрете на разглашение так называемой профессиональной тайны, что может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации. Это касается, в том числе, информации, не содержащей сведения о государственной или служебной тайне.

Подготовленные для публикации материалы, которые касаются деятельности органов безопасности и могут содержать профессиональную тайну, теперь должны проходить экспертную оценку в органах ФСБ, пишет polit.ru.

Перечень информации, составляющей профессиональную тайну, будет определять руководство ФСБ.

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