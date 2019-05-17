В городском сквере Екатеринбурга приостановили строительство храма

Подготовительные работы к строительству храма Святой Екатерины в сквере в центральном районе Екатеринбурга приостановлены до появления результатов опроса горожан по поводу этой стройки. О прекращении работ сообщил мэр города Александр Высокинский.

Градоначальник накануне впервые посетил место проведения массовых акций протеста, которые продолжались четвертый день. Его появление протестующие против возведения храма встретили криками «Позор!» и свистом, передает Znak.com.

«Мы сегодня изменили формат и поставили периметр безопасности, когда мы это делаем, мы готовы к диалогу. В первые дни оно не напоминало мероприятие. Сегодня сняты ограничения, все в нормальном режиме, и сегодня я здесь», — заявил Высокинский, прибыв в сквер.

В ответ участники акции протеста требовали, чтобы полиция освободила ранее задержанных активистов.

До приезда на место проведения протестного митинга Высокинский утверждал, что строительные работы в сквере не будут приостанавливаться на время проведения опроса.

«До начала строительства долго еще, и сейчас идет обустройство самой площадки. Это отдельный этап, эти процессы (опрос и подготовку к возведению) можно параллельно вести. Подготовительные работы к строительству на площадке на время опроса приостанавливать не будут», — цитировал чиновника ТАСС.

Провести опрос о строительстве храма Святой Екатерины, вызвавшем нарекания со стороны горожан, предложил президент РФ Владимир Путин. Екатеринбургские власти поспешили с этим согласиться, пишет polit.ru.

«Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства», — заявил президент в Сочи на медиафоруме.

Протесты против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер, проходят с 13 мая.