Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 мая 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В городском сквере Екатеринбурга приостановили строительство храма

Подготовительные работы к строительству храма Святой Екатерины в сквере в центральном районе Екатеринбурга приостановлены до появления результатов опроса горожан по поводу этой стройки. О прекращении работ сообщил мэр города Александр Высокинский.

Акция протеста в Екатеринбурге 14 мая.
Акция протеста в Екатеринбурге 14 мая.
Стоп-кадр видео YouTube

Градоначальник накануне впервые посетил место проведения массовых акций протеста, которые продолжались четвертый день. Его появление протестующие против возведения храма встретили криками «Позор!» и свистом, передает Znak.com.

«Мы сегодня изменили формат и поставили периметр безопасности, когда мы это делаем, мы готовы к диалогу. В первые дни оно не напоминало мероприятие. Сегодня сняты ограничения, все в нормальном режиме, и сегодня я здесь», — заявил Высокинский, прибыв в сквер.

В ответ участники акции протеста требовали, чтобы полиция освободила ранее задержанных активистов.

До приезда на место проведения протестного митинга Высокинский утверждал, что строительные работы в сквере не будут приостанавливаться на время проведения опроса.

«До начала строительства долго еще, и сейчас идет обустройство самой площадки. Это отдельный этап, эти процессы (опрос и подготовку к возведению) можно параллельно вести. Подготовительные работы к строительству на площадке на время опроса приостанавливать не будут», — цитировал чиновника ТАСС.

Провести опрос о строительстве храма Святой Екатерины, вызвавшем нарекания со стороны горожан, предложил президент РФ Владимир Путин. Екатеринбургские власти поспешили с этим согласиться, пишет polit.ru.

«Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства», — заявил президент в Сочи на медиафоруме.

Протесты против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер, проходят с 13 мая.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость