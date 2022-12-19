19 декабря
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Политика

Привет от Кима: спутник-разведчик улетел с северокорейского полигона

КНДР произвела запуск тестового аппарата в рамках заключительного этапа разработки первого военного разведывательного спутника, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Космос.
Космос.
открытые источники (CC0)

Запуск ракеты-носителя произведен со стартовой площадки на полигоне Сохэ. Тестовый аппарат выведен на высоту около 500 километров.

Специалисты проверили работу аппарата в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и другие параметры, пишет bfm.ru. Также военными изучается возможность спутниковой съемки.

Разработку первого военного разведывательного спутника в КНДР планируют завершить к апрелю 2023 года.

В 2016 году сообщалось, что запущенный Северной Кореей спутник совершает беспорядочные движения на земной орбите.

Хаотичное движение делает невозможным его функционирование.

Северная Корея с 2012 года заявила о запуске четырех спутников, но появление двух из них на орбите так и не было зафиксировано специалистами других стран.

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