Привет от Кима: спутник-разведчик улетел с северокорейского полигона

Запуск ракеты-носителя произведен со стартовой площадки на полигоне Сохэ. Тестовый аппарат выведен на высоту около 500 километров.

Специалисты проверили работу аппарата в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и другие параметры, пишет bfm.ru. Также военными изучается возможность спутниковой съемки.

Разработку первого военного разведывательного спутника в КНДР планируют завершить к апрелю 2023 года.

В 2016 году сообщалось, что запущенный Северной Кореей спутник совершает беспорядочные движения на земной орбите.

Хаотичное движение делает невозможным его функционирование.

Северная Корея с 2012 года заявила о запуске четырех спутников, но появление двух из них на орбите так и не было зафиксировано специалистами других стран.