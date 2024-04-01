Призывной возраст, экзамены на права и запрет «наливаек». Главные изменения, которые ждут россиян с апреля 2024 года

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Для водителей

Сдать на права с апреля станет легче. Раньше экзамен считался успешным, если сумма штрафных баллов была не больше четырех. При пяти — провал. Теперь можно получить шесть баллов и все равно сдать.

Однако требования и условия к будущим водителям станут жестче. Например, раньше, в случае трех провалов, экзамен можно было пересдать через три месяца. После апреля ждать придется от полугода. Но при этом не дольше девяти месяцев.

Водитель. unsplash.com

До экзамена не допустят граждан, которых военкомат уличил в неявке по повестке. Они не смогут даже продлить права.

Кроме того, после лишения водительского удостоверения за пьяное вождение и отказ проходить медосвидетельствование, к повторному экзамену такого человека допустят лишь через год после возвращения прав.

Еще одно новшество — к управлению автобусами станут допускать водителей со стажем не менее 12 месяцев вождения на других транспортных средствах.