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Политика

«Признак демократии»: Порошенко провел дебаты без Зеленского

14 апреля действующий президент Украины выступил на дебатах, куда его оппонент, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский отказался приходить. Об этом сообщает ТАСС.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Зеленский неоднократно сообщал, что участвовать в дебатах 14 апреля не намерен. Он изначально настаивал на другой дате, уточняет RT. Кроме того, в беседе с журналистами в Париже Зеленский отметил, что опасается провокаций в день, который назначил Петр Порошенко.

Действующий президент Украины провел «дебаты» без оппонента. Сначала он дал Зеленскому время приехать, а не дождавшись его, поговорил с представителями СМИ и спел украинскую песню «Ти ж мене підманула». Порошенко подчеркнул, что дебаты — «признак демократии».

Официальные дебаты назначены на 19 апреля, сообщают «Известия».

Напомним, во время первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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