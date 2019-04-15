«Признак демократии»: Порошенко провел дебаты без Зеленского

Зеленский неоднократно сообщал, что участвовать в дебатах 14 апреля не намерен. Он изначально настаивал на другой дате, уточняет RT. Кроме того, в беседе с журналистами в Париже Зеленский отметил, что опасается провокаций в день, который назначил Петр Порошенко.
Действующий президент Украины провел «дебаты» без оппонента. Сначала он дал Зеленскому время приехать, а не дождавшись его, поговорил с представителями СМИ и спел украинскую песню «Ти ж мене підманула». Порошенко подчеркнул, что дебаты — «признак демократии».
Официальные дебаты назначены на 19 апреля, сообщают «Известия».
Напомним, во время первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.