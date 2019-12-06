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Политика

Продюсер российского телеканала заявила, что программы смотрят инопланетяне

Участница интервью премьер-министра Дмитрия Медведева продюсер телеканала РЕН ТВ Надежда Алёшкина пришла на мероприятие со значком инопланетянина на одежде.

НЛО над аэродромом
НЛО над аэродромом
Александра Аксенова

По словам продюсера, этот символ означает, что аудитория телеканала постоянна растет и его смотрят не только на Земле, сообщает «Подъём».

«Это такая фишка наша. Все знают, что наш телеканал очень хорошо разбирается в обитателях разных планет. Мы решили, что таким образом мы это ещё раз подчеркнем», — заявила продюсер.

Инопланетное сообщество еще никак не отреагировало на это, отметила журналистка, пишет News.ru. Она объяснила отсутствие ответа тем, что он всегда неожиданный.

В 2019 году большое интервью Медведева состоялось в новом формате. Чиновник отвечал на вопросы сразу 20 телеканалов — первого и второго мультиплексов.

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