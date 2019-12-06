Продюсер российского телеканала заявила, что программы смотрят инопланетяне

Участница интервью премьер-министра Дмитрия Медведева продюсер телеканала РЕН ТВ Надежда Алёшкина пришла на мероприятие со значком инопланетянина на одежде.

По словам продюсера, этот символ означает, что аудитория телеканала постоянна растет и его смотрят не только на Земле, сообщает «Подъём».

«Это такая фишка наша. Все знают, что наш телеканал очень хорошо разбирается в обитателях разных планет. Мы решили, что таким образом мы это ещё раз подчеркнем», — заявила продюсер.

Инопланетное сообщество еще никак не отреагировало на это, отметила журналистка, пишет News.ru. Она объяснила отсутствие ответа тем, что он всегда неожиданный.

В 2019 году большое интервью Медведева состоялось в новом формате. Чиновник отвечал на вопросы сразу 20 телеканалов — первого и второго мультиплексов.