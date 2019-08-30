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30 августа 26°C

Проект генплана Барнаула прошел через жернова гордумы

Проект генерального плана Барнаула, рассчитанного до 2036 года, получил одобрение большинства депутатов городской думы на сессии 30 августа.

Действующий генплан Барнаула, фрагмент.
Действующий генплан Барнаула, фрагмент.
Скриншот c сайта barnaul.org

Как сообщает корреспондент altapress.ru, на заседании представительного органа присутствовало 36 народных избранников. За принятие проекта генплана в итоге проголосовал 31 депутат, пятеро оказались против. Концепцию генплана озвучил председатель комитета по строительству и архитектуре Дмитрий Аристов.

Чиновник объяснил, что предложения проекта генплана «направлены, прежде всего, на сохранение и развитие сложившихся на протяжении многих десятилетий планировочной структуры не только Барнаула, но и всего городского округа в целом».

Свое несогласие с предлагаемым документом выразили фракции КПРФ и «Справедливая Россия».

Так, коммунистка Елена Хрусталева заявила о нарушении процедуры проведения общественных обсуждений генерального плана, из-за чего многие жители города были лишены возможности ознакомиться с ним.

В итоге представители КПРФ потребовали снять вопрос с повестки и не принимать решение.

&quot;Круглый стол&quot; по генплану.
«Круглый стол» по генплану.
«Единая Россия».

Фракция ЛДПР Алексея Скосырского заняла промежуточную позицию, но в итоге приняла нелегкое, по словам депутата, решение — проголосовать за.

Настрой оппозиции вызвал весьма бурную реакцию сторонников принятия генплана. Так, единоросс Иван Огнев сказал, что юридических оснований снять вопрос о принятии проекта документа с обсуждения — нет.

А лидер фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов, в свою очередь, подчеркнул, что депутатам предложен конструктивный вариант — создание постоянно действующей рабочей группы по генплану.

«Хватит пиариться в этом вопросе», — эмоционально заявил глава объединения «ЕР» в гордуме.

Напомним, что проект генерального плана Барнаула предполагает развитие города до 2036 года. В июне-июле в краевой столице состоялась процедура публичного обсуждения документа.

Вид на Барнаул. Новостройки.
Вид на Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова.

Предлагаемый проект генплана вызвал довольно живую реакцию, как со стороны представителей экспертного сообщества, так и со стороны широкой общественности.

Многие выражали неудовольствие тем, как в документе отражено перспективное зонирование города, развитие парковых территорий.

Имелись вопросы и к расчетам вероятной численности населения Барнаула в будущем.

Кроме того, было выражено мнение, что карты проекта генплана вообще являются непонятными для простых граждан.

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