Профессор-гуманитарий назвал русский язык «убогим и клоачным»

«В Москве с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», — написал Гасан Гусейнов на странице в Facebook.

Это вызвало оторопь у подписчиков, пишет tsargrad.tv.

«А попробуйте поселиться во Львове и назвать мову убогой. Или поселиться в Берлине и назвать немецкий убогим. И так далее по списку. Для эксперимента. Где терпимость будет, а где нет?», «Да вы, батенька, берега попутали! Назвать язык целого народа „убогим и клоачным“ — это явный перебор. Если некто неграмотен, использует в своей разговорной или письменной речи обсценную лексику, к языку, в общем, какие претензии?», — пишут комментаторы.

Справедливости ради отметим, что есть и те, кто не оторопел, а поддержал пост: «Большое спасибо Вам за правдивость и честность. Мы не заметили, как утратили язык Пушкина и общаемся на языке „Дома-2“, Бузовой, Соловьева, Золотова, Шейнина. А чему удивляться, если президент часто употребляет феню. Вы прежде всего говорите о себе, но я и о себе могу сказать также. Вам сейчас не просто, вся гопота набросилась на Вас. Держитесь. Вы не одиноки».

Позже профессор сообщил РБК, что имел в виду не в целом язык, а то, как им пользуются. По утверждению Гусейнова, «происходит глумление над здравым смыслом и над языком».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» руководитель факультета гуманитарных наук ВШЭ Алексей Руткевич счёл пост Гусейнова «избыточно эмоциональным и не вполне адекватным».