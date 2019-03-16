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Политика

Профессор из США считает, что Россия выигрывает в санкционной войне

Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг заявила, что Россия побеждает в санкционной войне. Об этом она написала в статье для журнала National interest.

Урожай высокопротеиновой сои.
Урожай высокопротеиновой сои.
Сергей Бутин

По словам профессора, санкции принесли большую выгоду стране, стимулировав рост экономики. В качестве примера Твигг приводит российский сельскохозяйственный сектор, который благодаря ограничительным мерам вышел из состояния застоя, пишет РИА Новости.

России ограничили доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, запретили ввоз товаров двойного назначения и поставку инновационных технологий. Москва ввела контрсанкции, запретив ввоз в страну продовольственных товаров из Евросоюза и Соединенных Штатов. Эти действия стали «даром» для российского сельского хозяйства, констатирует профессор.

Некоторые представители отраслей российской экономики стали просить подвести их под санкции", пишет автор публикации. В частности, Твигг говорит о российских производителях шоколада, которые предлагали продлить ограничения на ввоз европейской продукции, чтобы конкурировать с производителями из Германии, Франции и Бельгии и продавать там свою продукцию.

Урожай.
Урожай.
СС0.

Профессор добавляет, что Россия стала крупнейшим экспортером зерна, а также полностью обеспечивает себя курицей и свининой, хотя раньше все это импортировалось в огромных количествах.

Твигг подчеркнула, что у России огромная территория и более 200 миллионов гектаров неиспользованной земли. Поэтому, по ее мнению, США и Европе пора осознать, что санкционная война приносит стране лишь пользу.

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