Программа «Энергия развития» состоит из 12 приоритетных направлений развития региона. Они охватывают практически все сферы жизни. Одно из центральных мест отведено теме сбережения здоровья: качество и доступность медицинских услуг, популяризация спорта и здорового образа жизни. Директор спорткомплекса «Рубин» Александр Ельников прокомментировал основные тезисы раздела «Здоровое население», отметив важность объединения в одном блоке медицины и спорта.

Александр Ельников,

директор спорткомплекса «Рубин»:

В рамках работы над Программой «Энергия развития» было учтено мнение экспертного сообщества, в том числе из области спорта. Так, например, в раздел «Здоровое население» вошло не только здравоохранение, но и физическая культура и спорт. Это объединение позволит подойти к решению задач комплексно. Всё же лучше предупреждать, чем лечить.

В тематическом разделе программы перечислены направления работы и показатели, которые планируется достичь. Одними из важнейших, по мнению спикера, являются проекты «Спорт в массы» (ГТО и дворовый спорт) и «Всё лучшее детям» (новые объекты спорта по всему краю). Кроме того, будет продолжена грантовая поддержка спортивных общественных и бизнес-проектов. Немаловажным является поддержка спортивной инфраструктуры. По словам Александра Ельникова, в течение пяти лет предполагается отремонтировать 300 спортивных залов в сельских школах. В Барнауле появятся не менее 100 уличных спортивных конструкций. Построят и отремонтируют не менее 200 спортивных площадок. Запланированы и более масштабные проекты. К примеру, строительство трех многофункциональных ледовых арен и лыжно-биатлонного комплекса в туристическом субкластере «Белокуриха-2», строительство десяти универсальных спортивных комплексов и пяти футбольных полей.

Также Александр Ельников отметил, что Программа «Энергия развития» предполагает в дальнейшем конкретизацию и дополнения, что очень важно и говорит о мобильности программы.

Александр Ельников,

директор спорткомплекса «Рубин»: