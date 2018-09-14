Александр Ельников,
директор спорткомплекса «Рубин»:
В рамках работы над Программой «Энергия развития» было учтено мнение экспертного сообщества, в том числе из области спорта. Так, например, в раздел «Здоровое население» вошло не только здравоохранение, но и физическая культура и спорт. Это объединение позволит подойти к решению задач комплексно. Всё же лучше предупреждать, чем лечить.
В тематическом разделе программы перечислены направления работы и показатели, которые планируется достичь. Одними из важнейших, по мнению спикера, являются проекты «Спорт в массы» (ГТО и дворовый спорт) и «Всё лучшее детям» (новые объекты спорта по всему краю). Кроме того, будет продолжена грантовая поддержка спортивных общественных и бизнес-проектов. Немаловажным является поддержка спортивной инфраструктуры. По словам Александра Ельникова, в течение пяти лет предполагается отремонтировать 300 спортивных залов в сельских школах. В Барнауле появятся не менее 100 уличных спортивных конструкций. Построят и отремонтируют не менее 200 спортивных площадок. Запланированы и более масштабные проекты. К примеру, строительство трех многофункциональных ледовых арен и лыжно-биатлонного комплекса в туристическом субкластере «Белокуриха-2», строительство десяти универсальных спортивных комплексов и пяти футбольных полей.
Также Александр Ельников отметил, что Программа «Энергия развития» предполагает в дальнейшем конкретизацию и дополнения, что очень важно и говорит о мобильности программы.
Александр Ельников,
директор спорткомплекса «Рубин»:
Невозможно детально прописать все тонкости и детали для той или иной сферы на годы вперед. Главное, что мы определили для себя основные приоритеты, увидели заинтересованность в решении существующих проблем.