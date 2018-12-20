Программа предоставления жилья селянам на Алтае может сорваться из-за нерасторопности местных властей

Как рассказал 19 декабря на заседании правительства глава минэкономразвития региона Павел Дитятев, в 2019 году почти в 1,5 раза увеличится федеральная поддержка на обеспечение жильем нуждающихся граждан. По программе устойчивого развития сельских территорий в 2019 году в регион поступит 774 млн рублей, на жилье молодым семьям — 212 млн, детям-сиротам — 213 млн рублей.
Александр Чеботаев, в свою очередь, курирует реализацию «сельских» программ. По его словам, на тему предоставления жилья прошло уже три селекторных совещания с районами. Но трудности по-прежнему сохраняются. Он обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства края:
До кого-то доходит это понимание, а до кого-то нет. До 15 декабря — время постановки на учет нуждающихся. Хотелось бы вашей телеграммой возложить особую ответственность за реализацию этой программы на глав районов.
Он объяснил, что раньше району нужно было выбрать от 1 до 3 нуждающихся в жилье человек. И их выбирали из списка спокойно, не слишком-то заботясь об актуализации данных по другим людям из этого перечня.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства края:
А теперь число участников возросло в 8−9 раз. И кое-кто не понимает, что может вовремя не успеть. Это же нужно переговорить с каждым человеком: может быть, он приобрел жилье, у него возросла численность семьи и т. д. Если до Нового года с этими людьми не повстречаться и не поговорить, то потом уже будет поздно.
Виктор Томенко согласился направить телеграмму и попросил предпринять все действия, необходимые для исполнения программы, подчеркнув важность политической и социальной ответственности властей перед своими избирателями.