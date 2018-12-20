Программа предоставления жилья селянам на Алтае может сорваться из-за нерасторопности местных властей

В 2019 году в Алтайском крае заметно возрастет число сельских жителей, которым смогут предоставить жилье. Однако реализация программ может сорваться, если некоторые главы районов не поторопятся, сообщил министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

Как рассказал 19 декабря на заседании правительства глава минэкономразвития региона Павел Дитятев, в 2019 году почти в 1,5 раза увеличится федеральная поддержка на обеспечение жильем нуждающихся граждан. По программе устойчивого развития сельских территорий в 2019 году в регион поступит 774 млн рублей, на жилье молодым семьям — 212 млн, детям-сиротам — 213 млн рублей.

Александр Чеботаев, в свою очередь, курирует реализацию «сельских» программ. По его словам, на тему предоставления жилья прошло уже три селекторных совещания с районами. Но трудности по-прежнему сохраняются. Он обратился к губернатору Виктору Томенко с просьбой.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства края:

До кого-то доходит это понимание, а до кого-то нет. До 15 декабря — время постановки на учет нуждающихся. Хотелось бы вашей телеграммой возложить особую ответственность за реализацию этой программы на глав районов.

Он объяснил, что раньше району нужно было выбрать от 1 до 3 нуждающихся в жилье человек. И их выбирали из списка спокойно, не слишком-то заботясь об актуализации данных по другим людям из этого перечня.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства края:

А теперь число участников возросло в 8−9 раз. И кое-кто не понимает, что может вовремя не успеть. Это же нужно переговорить с каждым человеком: может быть, он приобрел жилье, у него возросла численность семьи и т. д. Если до Нового года с этими людьми не повстречаться и не поговорить, то потом уже будет поздно.

Виктор Томенко согласился направить телеграмму и попросил предпринять все действия, необходимые для исполнения программы, подчеркнув важность политической и социальной ответственности властей перед своими избирателями.