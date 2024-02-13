Дайте дорогу товарам местных производителей

«На полках сетевых магазинов должна быть продукция местных производителей», — с таким заявлением выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий во время рабочей поездки в Ставропольский край. Как сообщила пресс-служба партии ЛДПР, сотрудники местного молочного комбината в беседе с Леонидом Слуцким посетовали на монополизацию рынка крупными торговыми сетями, и политик немедленно отреагировал на проблему.

Предприятие двигается вперед, работает на российском оборудовании, обеспечивает продовольственную безопасность страны. Именно такие производства нужно поддерживать. Я считаю, что каждый сетевой магазин обязан принимать к продаже товары, произведенные в конкретном регионе, — заявил Леонид Слуцкий.

Идею создания «региональных полок» в сетевых гипермаркетах в Минпромторге рассматривали еще в 2021 году, однако тогда правительство решило, что не следует принуждать крупный бизнес к сотрудничеству с местными производителями.

Некоторые компании уже добровольно сотрудничают с региональными фермерами. Но эта практика, к сожалению, пока мало распространена. В пресс-службе сообщили, что ЛДПР намерена добиться введения обязательных квот на локальную продукцию. Парламентарии утверждают, что розничная торговля на сегодняшний день монополизирована сетевыми ретейлерами. Об этом говорят и данные статистики: ВЦИОМ подсчитал, что более 70% россиян покупают продукты именно в сетевых магазинах. В пояснительной записке к новому закону члены думской фракции ЛДПР уточняют, что установление квот выровняет баланс на рынке и позволит стимулировать местное производство.

О том, что региональные производители остро нуждаются в государственной поддержке основатель ЛДПР Владимир Жириновский говорил еще в 2007 году.

Нам ничего не надо везти с Запада. В России полно всего, надо только не мешать нашим людям работать. Необходимо, чтобы весь урожай, вся продукция, которая произведена на селе, не пропадала, а доходила до потребителей. Если потребуется, нужно возродить для этого систему госзаказа и потребкооперации, — заявлял тогда политик.

И точно в продолжении программной линии Жириновского, инициируется новый законопроект от его партии, который направлен в поддержку как малого предпринимательства, так и поддержке отечественного производителя.

Главная проблема местных производств не в отсутствии ресурсов, а в нелегком пути товаров на прилавок. Мы приступили к разработке законопроекта, который обяжет сетевиков принимать продукцию у местных производителей. Я думаю, что в этом году мы добьемся принятия такого федерального закона, — сказал Слуцкий, выступая перед работниками Ставропольского молочного комбината.

Сейчас вопрос господдержки местных производителей встает особенно остро: региональный бизнес еще не до конца восстановился после пандемии и понес потери из-за антироссийских санкций в 2022-2023 годах. Чтобы нарастить обороты, региональным компаниям необходимы гарантированные каналы сбыта. Конечные потребители также выиграют от появления на полках магазинов местных товаров: ассортимент станет более разнообразным, а цены снизятся. Ждем решения правительства…

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