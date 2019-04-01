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1 апреля 5°C

Прокуратура добилась увольнения невнимательных депутатов в Алтайском крае

Несколько депутатов в Бийском районе остались без мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Портфели
Портфели
Олег Богданов

Шесть депутатов из пяти сельских поселений Бийского района не представили сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. После представлений от прокуратуры должности они покинули должности.

По отношению к двум народным избранникам местный сельсовет решил ограничиться замечаниями. Прокуратура уже в суде настояла на досрочном прекращении полномочий. До окончания рассмотрения дела сельсовет подчинился и добровольно забрал мандаты у «провинившихся». Они уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Ранее altapress.ru писал, что суд стал на сторону прокуратуры, требовавшей от Барнаульской гордумы досрочно лишить мандатов пять депутатов.

Остаться без депутатских кресел в БГД рискуют пять человек: справедливоросс Егор Банщиков, единороссы Вячеслав Перерядов (он руководитель фракции «ЕР»), Александр Лисицын, Алексея Меркулов и Марата Жумадилов.

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