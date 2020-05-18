Прокуратура наказала чиновников с Алтая за лживые декларации

Декларационная кампания 2020 года для чиновников хотя и была продлена до 1 августа (по закону срок — до 1 мая) президентом Путиным в связи с эпидемией коронавируса, тем не менее уже обрастает скандалами. В Республике Алтай на недостоверных данных попались сотрудники одного из ведомств, пишет «Интерфакс».

К дисциплинарным наказаниям привлечены служащие управления Федерального казначейства по Республике Алтай.

Они представили неполные сведения о доходах и имуществе, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

«Проведена проверка соблюдения требований законодательства, выявлены факты представления должностными лицами недостоверных, неполных сведений о доходах и имуществе. В частности, выявлены случаи сокрытия служащими объектов недвижимости, транспортных средств и прицепов к ним, а также иных доходов членов семей», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

За предоставление таких лживых данных чиновников могли бы и уволить. Но республиканский прокурор по итогам проверки 22 сотрудников ведомства привлек их к дисциплинарной ответственности. О форме наказания не сообщается, но, скорее всего, это всего лишь предупреждение.

В Алтайском крае чиновники правительства пока не оглашали своих доходов за 2019 год, хотя депутаты АКЗС это давно сделали.