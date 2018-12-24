Прокуратура требует прекратить полномочия 14 барнаульских депутатов

Прокуратура Барнаула направила в Центральный районный суд заявление, в котором просит признать бездействие Барнаульской гордумы незаконным — она не рассмотрела представление прокуратуры о лишении полномочий 14 депутатов, которые скрыли или недостоверно указали свои доходы и имущество, отчитываясь за 2017 год, сообщает ведомство.

Что нашли прокуроры?

По данным прокуратуры, 14 из 40 депутатов гордумы допустили нарушения законодательства о противодействии коррупции — они сокрыли либо недостоверно указали принадлежащие им объекты недвижимости, транспортные средства, доходы от их продажи, занижали суммы дохода по основному месту работы.

Например, сообщает прокуратура, один из депутатов «забыл» о двух помещениях общей площадью более 300 кв. метров, скрыл сведения о продаже двух земельных участков общей площадью свыше 1,5 тыс. кв. метров, неверно указал площади и доли в праве собственности 9 квартир и одного земельного участка.

Другой депутат не указал доход в 478,7 тыс. рублей, полученный им в виде увеличения уставного капитала за счет чистой прибыли возглавляемой им фирмы.

Еще в одном случае прокуратура нашла занижение дохода от продажи транспортного средства более чем на 1 млн рублей.

Что грозит депутатам?

В прокуратуре утверждают: по закону, единственным мерой ответственности за такой проступок является досрочное прекращение полномочий лица, замещающего муниципальную должность.

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров вынес гордуме соответствующее представление. Его даже рассмотрели — депутатам указали на необходимость соблюдать требования законодательства. Но вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения, не рассмотрели. Поэтому прокуратура обратилась в суд.

Председатель БГД Галина Буевич сообщила altapress.ru, что суд рассмотрит это дело 10 января 2019 года.

Сведения о том, что 10 депутатов могут лишиться мандатов, появились еще в конце октября. В числе якобы провинившихся депутатов назывались Вячеслав Перерядов (лидер фракции «Единая Россия»), Алексей Меркулов, Александр Обидин и другие. Однако тогда конкретных официальных комментариев добиться не удалось, а неофициально депутаты говорили, что грубых нарушений прокуратура не нашла. Оказалось, что это не так.

Данный вопрос действительно рассматривался на последнем заседании гордумы, однако в закрытом от СМИ режиме — сделать эту часть секретной предложил Иван Огнев, председатель комитета по законности и местному самоуправлению думы.