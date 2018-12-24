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Прокуратура требует прекратить полномочия 14 барнаульских депутатов

Прокуратура Барнаула направила в Центральный районный суд заявление, в котором просит признать бездействие Барнаульской гордумы незаконным — она не рассмотрела представление прокуратуры о лишении полномочий 14 депутатов, которые скрыли или недостоверно указали свои доходы и имущество, отчитываясь за 2017 год, сообщает ведомство.

Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Первая сессия Барнаульской гордумы. 6. октября 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

Что нашли прокуроры?

По данным прокуратуры, 14 из 40 депутатов гордумы допустили нарушения законодательства о противодействии коррупции — они сокрыли либо недостоверно указали принадлежащие им объекты недвижимости, транспортные средства, доходы от их продажи, занижали суммы дохода по основному месту работы.

Например, сообщает прокуратура, один из депутатов «забыл» о двух помещениях общей площадью более 300 кв. метров, скрыл сведения о продаже двух земельных участков общей площадью свыше 1,5 тыс. кв. метров, неверно указал площади и доли в праве собственности 9 квартир и одного земельного участка.

Другой депутат не указал доход в 478,7 тыс. рублей, полученный им в виде увеличения уставного капитала за счет чистой прибыли возглавляемой им фирмы.

Еще в одном случае прокуратура нашла занижение дохода от продажи транспортного средства более чем на 1 млн рублей.

Что грозит депутатам?

В прокуратуре утверждают: по закону, единственным мерой ответственности за такой проступок является досрочное прекращение полномочий лица, замещающего муниципальную должность.

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров вынес гордуме соответствующее представление. Его даже рассмотрели — депутатам указали на необходимость соблюдать требования законодательства. Но вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения, не рассмотрели. Поэтому прокуратура обратилась в суд.

Председатель БГД Галина Буевич сообщила altapress.ru, что суд рассмотрит это дело 10 января 2019 года.

Сведения о том, что 10 депутатов могут лишиться мандатов, появились еще в конце октября. В числе якобы провинившихся депутатов назывались Вячеслав Перерядов (лидер фракции «Единая Россия»), Алексей Меркулов, Александр Обидин и другие. Однако тогда конкретных официальных комментариев добиться не удалось, а неофициально депутаты говорили, что грубых нарушений прокуратура не нашла. Оказалось, что это не так.

Данный вопрос действительно рассматривался на последнем заседании гордумы, однако в закрытом от СМИ режиме — сделать эту часть секретной предложил Иван Огнев, председатель комитета по законности и местному самоуправлению думы.

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