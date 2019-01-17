Прокуратура опротестовала выплаты компенсаций алтайским депутатам

На январской сессии 31 января в краевом заксобрании рассмотрят протест прокуратуры, связанный с ежемесячными компенсациями депутатам. Их выплачивают за работу с избирателями. В прокуратуре посчитали, что действующий порядок не соответствует закону.

Все депутаты несут затраты, пояснил altapress.ru лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов: на аренду помещений (например, для встречи с избирателями), на канцелярию, на проезд и т. д. Эти расходы и компенсируют депутатам ежемесячно.

По данным altapress.ru, в краевом парламенте такая выплата составляет 30 тысяч рублей. Ее получают все депутаты, работающие на неосвобожденной основе, то есть не за зарплату. Таких в АКЗС большинство.

Однако до сих пор в краевых документах не было нормы, которая бы обязывала депутатов отчитываться о расходовании этих средств. Это прокуратура и посчитала нарушением: если выплата носит компенсационный характер, отчетность по ней должна быть — в виде договоров, чеков и т. д.

Депутаты намерены одобрить протест. Сейчас в парламенте рассматривают разные варианты, как и в какой форме сохранить выплату компенсаций. Решений не принято. Но самое очевидное пока решение — ввести норму, обязывающую депутатов отчитываться о расходовании выплаченных денег.

Но, считает Александр Молотов, подход прокуратуры в данном случае можно считать формальным — принципиально, говорит он, это ничего не изменит. Те, кто действительно тратил деньги на депутатскую работу, продолжат это делать и подкрепят все свои траты документально, а кто что-то оставлял себе, найдет способ делать это и впредь, полагает эсэр.

По его мнению, компенсацию в любом случае нужно сохранить. Ее лишение создаст трудности в работе депутатов, особенно оппозиционных, многие из которых, говорит он, не слишком состоятельные.

Выплаты депутатам предусмотрены бюджетом края.

Напомним, ранее с аналогичным требованием прокуратура обратилась в Бийскую гордуму. Правда, там размер компенсации составляет около 1 тысячи рублей.