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19 сентября 24°C

Прокуратура попросила изменить меру пресечения актеру Устинову из «московского дела»

Прокуратура Москвы по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщает проект «Подъем».

Анатолий Кучерена.
Анатолий Кучерена.
Олег Богданов

Суд должен рассмотреть заявление 20 сентября.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он, по версии следствия, оказывал сопротивление сотруднику ОМОНа при задержании во время протестных акций в столице и вывихнул силовику плечо.

Описание вывиха

Суд на стадии судебного следствия отказался смотреть многочисленные записи, сделанные в том числе журналистами, на которых отчетливо видно, как Устинов стоял у метро, к нему подбежали экипированные сотрудники ОМОН, стали валить на землю. В результате один из силовиков не удержал равновесия и упал.

Сам Устинов сопротивления при задержании, судя по видеозаписям, не оказывал.

Критический суд

При чтении приговора судья заявил, что к показаниям свидетелей со стороны подсудимого суд относится критически, ведь они противоречат словам пострадавшего силовика.

Таким образом, все обвинение строится исключительно на словах сотрудника ОМОНа. Ведь на записях с камер видеонаблюдения, которые суд согласился изучить, момент задержания Устинова запечатлен не был, пишет znak.com.

Павел Устинов
Павел Устинов
www.instagram.com/ustinovpaul/

Защиту усилили

Сестра Павла Устинова Юлия рассказала «Ъ» о том, что к защите ее брата присоединяется адвокат Анатолий Кучерена.

Встреча родственников актера с защитником состоялась 18 сентября.

«Это была инициатива Константина Аркадьевича <Райкина>, мы не собирались менять адвоката. Вопросов к Дмитрию Чешкову, который защищал Павла и продолжает это делать, у нас нет. Но Константин Аркадьевич предложил и позвал меня на встречу с Анатолием Кучереной», — сообщила сестра актера Юлия.

О Кучерене

В 1995 году организовал и возглавил адвокатское бюро «Аргумент» (ныне — коллегия адвокатов «Кучерена и партнеры»).

В разные годы представлял интересы лыжниц Ольги Даниловой и Ларисы Лазутиной, лишенных олимпийского золота из-за подозрений в употреблении допинга, режиссера Никиты Михалкова, певца Иосифа Кобзона, художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова, экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, предпринимателя Сулеймана Керимова и других.

В 2006 году в Барнауле он на последней стадии вошел от Общественной палаты (ОП) в громкий процесс так называемого «дела Щербинского». Бийского автомобилиста обвиняли в смертельном ДТП, в котором погиб губернатор Михаил Евдокимов. Анатолий Кучерена усилил тогда защиту, став третьим в команде адвокатов.

Рассмотрев кассационную жалобу адвокатов Щербинского, Алтайский краевой суд согласился с мнением защиты и прекратил дело. Суд принял решение об освобождении Щербинского из-под стражи за отсутствием состава преступления.

Олег Щербинский и Анатолий Кучерена.
Олег Щербинский и Анатолий Кучерена.
Олег Богданов

Флешмоб

Во время следствия и суда в поддержку Устинова выступали руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, а после вынесения приговора актер Александр Паль стал инициатором масштабной акции в поддержку Устинова в соцсетях.

В итоге Устинова поддержали многие популярные актеры, такие как Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Иван Охлобыстин; юмористы Гарик (Бульдог) Харламов, Геннадий Хазанов, Максим Галкин, Семен Слепаков, певец Сергей Лазарев.

Петиция в защиту Устинова набрала более 100 тыс. голосов.

В Москве накануне прошла серия одиночных пикетов в поддержку актера, в акции приняли участие сотни людей.

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