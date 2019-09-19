Прокуратура попросила изменить меру пресечения актеру Устинову из «московского дела»

Суд должен рассмотреть заявление 20 сентября.
Ранее Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он, по версии следствия, оказывал сопротивление сотруднику ОМОНа при задержании во время протестных акций в столице и вывихнул силовику плечо.
Описание вывиха
Суд на стадии судебного следствия отказался смотреть многочисленные записи, сделанные в том числе журналистами, на которых отчетливо видно, как Устинов стоял у метро, к нему подбежали экипированные сотрудники ОМОН, стали валить на землю. В результате один из силовиков не удержал равновесия и упал.
Сам Устинов сопротивления при задержании, судя по видеозаписям, не оказывал.
Критический суд
При чтении приговора судья заявил, что к показаниям свидетелей со стороны подсудимого суд относится критически, ведь они противоречат словам пострадавшего силовика.
Таким образом, все обвинение строится исключительно на словах сотрудника ОМОНа. Ведь на записях с камер видеонаблюдения, которые суд согласился изучить, момент задержания Устинова запечатлен не был, пишет znak.com.
Защиту усилили
Сестра Павла Устинова Юлия рассказала «Ъ» о том, что к защите ее брата присоединяется адвокат Анатолий Кучерена.
Встреча родственников актера с защитником состоялась 18 сентября.
«Это была инициатива Константина Аркадьевича <Райкина>, мы не собирались менять адвоката. Вопросов к Дмитрию Чешкову, который защищал Павла и продолжает это делать, у нас нет. Но Константин Аркадьевич предложил и позвал меня на встречу с Анатолием Кучереной», — сообщила сестра актера Юлия.
О Кучерене
В 1995 году организовал и возглавил адвокатское бюро «Аргумент» (ныне — коллегия адвокатов «Кучерена и партнеры»).
В разные годы представлял интересы лыжниц Ольги Даниловой и Ларисы Лазутиной, лишенных олимпийского золота из-за подозрений в употреблении допинга, режиссера Никиты Михалкова, певца Иосифа Кобзона, художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова, экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, предпринимателя Сулеймана Керимова и других.
В 2006 году в Барнауле он на последней стадии вошел от Общественной палаты (ОП) в громкий процесс так называемого «дела Щербинского». Бийского автомобилиста обвиняли в смертельном ДТП, в котором погиб губернатор Михаил Евдокимов. Анатолий Кучерена усилил тогда защиту, став третьим в команде адвокатов.
Рассмотрев кассационную жалобу адвокатов Щербинского, Алтайский краевой суд согласился с мнением защиты и прекратил дело. Суд принял решение об освобождении Щербинского из-под стражи за отсутствием состава преступления.
Флешмоб
Во время следствия и суда в поддержку Устинова выступали руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, а после вынесения приговора актер Александр Паль стал инициатором масштабной акции в поддержку Устинова в соцсетях.
В итоге Устинова поддержали многие популярные актеры, такие как Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Иван Охлобыстин; юмористы Гарик (Бульдог) Харламов, Геннадий Хазанов, Максим Галкин, Семен Слепаков, певец Сергей Лазарев.
Петиция в защиту Устинова набрала более 100 тыс. голосов.
В Москве накануне прошла серия одиночных пикетов в поддержку актера, в акции приняли участие сотни людей.