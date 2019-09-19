Прокуратура попросила изменить меру пресечения актеру Устинову из «московского дела»

Прокуратура Москвы по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщает проект « Подъем ».

Суд должен рассмотреть заявление 20 сентября.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он, по версии следствия, оказывал сопротивление сотруднику ОМОНа при задержании во время протестных акций в столице и вывихнул силовику плечо.

Описание вывиха

Суд на стадии судебного следствия отказался смотреть многочисленные записи, сделанные в том числе журналистами, на которых отчетливо видно, как Устинов стоял у метро, к нему подбежали экипированные сотрудники ОМОН, стали валить на землю. В результате один из силовиков не удержал равновесия и упал.

Сам Устинов сопротивления при задержании, судя по видеозаписям, не оказывал.

Критический суд

При чтении приговора судья заявил, что к показаниям свидетелей со стороны подсудимого суд относится критически, ведь они противоречат словам пострадавшего силовика.

Таким образом, все обвинение строится исключительно на словах сотрудника ОМОНа. Ведь на записях с камер видеонаблюдения, которые суд согласился изучить, момент задержания Устинова запечатлен не был, пишет znak.com.

Павел Устинов www.instagram.com/ustinovpaul/

Защиту усилили

Сестра Павла Устинова Юлия рассказала «Ъ» о том, что к защите ее брата присоединяется адвокат Анатолий Кучерена.

Встреча родственников актера с защитником состоялась 18 сентября.

«Это была инициатива Константина Аркадьевича <Райкина>, мы не собирались менять адвоката. Вопросов к Дмитрию Чешкову, который защищал Павла и продолжает это делать, у нас нет. Но Константин Аркадьевич предложил и позвал меня на встречу с Анатолием Кучереной», — сообщила сестра актера Юлия.

О Кучерене

В 1995 году организовал и возглавил адвокатское бюро «Аргумент» (ныне — коллегия адвокатов «Кучерена и партнеры»).

В разные годы представлял интересы лыжниц Ольги Даниловой и Ларисы Лазутиной, лишенных олимпийского золота из-за подозрений в употреблении допинга, режиссера Никиты Михалкова, певца Иосифа Кобзона, художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова, экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, предпринимателя Сулеймана Керимова и других.

В 2006 году в Барнауле он на последней стадии вошел от Общественной палаты (ОП) в громкий процесс так называемого «дела Щербинского». Бийского автомобилиста обвиняли в смертельном ДТП, в котором погиб губернатор Михаил Евдокимов. Анатолий Кучерена усилил тогда защиту, став третьим в команде адвокатов.

Рассмотрев кассационную жалобу адвокатов Щербинского, Алтайский краевой суд согласился с мнением защиты и прекратил дело. Суд принял решение об освобождении Щербинского из-под стражи за отсутствием состава преступления.

Олег Щербинский и Анатолий Кучерена. Олег Богданов

Флешмоб

Во время следствия и суда в поддержку Устинова выступали руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, а после вынесения приговора актер Александр Паль стал инициатором масштабной акции в поддержку Устинова в соцсетях.

В итоге Устинова поддержали многие популярные актеры, такие как Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Иван Охлобыстин; юмористы Гарик (Бульдог) Харламов, Геннадий Хазанов, Максим Галкин, Семен Слепаков, певец Сергей Лазарев.

Петиция в защиту Устинова набрала более 100 тыс. голосов.

В Москве накануне прошла серия одиночных пикетов в поддержку актера, в акции приняли участие сотни людей.