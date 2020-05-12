Прокурор Алтайского края оказался вдвое беднее районного

Прокуратура Алтайского края первая из силовых ведомств опубликовала сведения своих руководящих сотрудников об их доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Доход прокурора края по сравнению с предыдущим годом ожидаемо увеличился. Но он оказался не самым состоятельным из сотрудников ведомства.

Плюс премиальный внедорожник

Александр Руднев, назначенный на должность прокурора Алтайского края в апреле 2019 года, получил за прошлый год 3,7 млн рублей (указывается без вычета НДФЛ).

Годом раньше его доход, полученный в должности зампрокурора по Волгоградской области, был на 1,4 млн меньше.

Доход его супруги в декларации за 2019 год не указан. У семьи в пользовании — квартира площадью 125 кв. метров (в 2018 году, то есть в Волгоградской области, квартира в пользовании Руднева была несколько большей площади — 134,9 кв. метров).

Как и в декларации за 2018 год, в собственности у краевого прокурора остается 1/14 доля участка площадью 626 кв. метров, а у его супруги задекларировано парковочное место площадью 16,7 кв. метров.

А вот новость — это появление в документе премиального внедорожника Lexus RX 450, годом раньше прокурор края вообще не указывал автомобиль.

Кто получил больше

Но, тем не менее, полученный прокурором края в 2019 году доход оказался меньше, чем у Алексея Зацепина, алтайского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, задекларировавшего 3,86 млн.

Прокуратура Алтайского края. altapress.ru

Прокурор Октябрьского района Барнаула Валерий Чернобровкин задекларировал 5,1 млн рублей (за 2018 год — 1,66 млн). Отметим, что обычно такой рост дохода связан с продажей крупного объекта недвижимости.

Еще больший доход у зампрокурора Железнодорожного района Барнаула Романа Клименко (6,67 млн), прокурора Заринского района Константина Поливанного (6,7 млн рублей) и прокурора Шипуновского района Антона Мариупольского (6,95 млн). Это почти в два раза больше, чем у прокурора края.

А самым богатым оказался Рубцовский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Федоров (8,17 млн).

Заместители прокурора

Доход первого зампрокурора края Александр Фомина составил 3,36 млн рублей (годом раньше — 2,77 млн), его супруги 3,47 млн рублей (в 2018 году — 1,1 млн). У Фомина в собственности квартира 86 кв метров, гаражный бокс и кроссовер Nissan X-Trail, у супруги — 8/10 квартиры площадью 43,2 кв метра и Nissan Juke.

Два других зама (не первых) тоже увеличили доход.

Так, Дмитрий Губанов получил в 2019 году 3,4 млн рублей (2,8 млн — годом раньше), его супруга 1,6 млн (1,57 млн).

В индивидуальной собственности у него квартира площадью 44,6 кв метров, в совместной — площадью 56,5 кв. метров.

Кроме этого, ему принадлежит три четверти квартиры площадью 98 кв метров. Из транспортных средств он указал Mitsubishi Pajero и прицеп.

Другой зампрокурора Петр Новиков получил в 2019 году 3,27 млн, супруга всего 2 рубля. Новиков задекларировал дом в 292 кв метра с участком 1,1 тыс. кв. метров и флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Доходы. Прозрачность. pixabay.com

Прокурор Барнаула

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров, в 2018 году получивший 4,7 млн рублей, за 2019 году задекларировал вдвое меньше — 2,35 млн рублей. Его супруга тоже получила намного меньше: по итогам 2019 года — 495 тыс. рублей, по итогам 2018-го — 5,7 млн.

Елизаров указал в документе и собственность: половину участка площадью 589 кв метров и полдома общей площадью 165 квадратов. В его гараже внедорожник Toyota Land Cruiser, у его супруги — кроссовер Suzuki Grand Vitara.

Самым бедным среди районных прокуроров оказался Равиль Юсубов (Первомайский район): его доход составил лишь 1,325 млн. У него нет в собственности ни квартиры, ни дома (жилье — только в пользовании). А вот автомобиль у него имеется: это Аudi А6.

Руководители других силовых ведомств — управлений СК РФ, Росгвардии и ФСБ, а также ГУ МВД по Алтайскому крау — пока свои декларации не опубликовали.