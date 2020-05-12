Прокурор Алтайского края оказался вдвое беднее районного

Плюс премиальный внедорожник
Александр Руднев, назначенный на должность прокурора Алтайского края в апреле 2019 года, получил за прошлый год 3,7 млн рублей (указывается без вычета НДФЛ).
Годом раньше его доход, полученный в должности зампрокурора по Волгоградской области, был на 1,4 млн меньше.
Доход его супруги в декларации за 2019 год не указан. У семьи в пользовании — квартира площадью 125 кв. метров (в 2018 году, то есть в Волгоградской области, квартира в пользовании Руднева была несколько большей площади — 134,9 кв. метров).
Как и в декларации за 2018 год, в собственности у краевого прокурора остается 1/14 доля участка площадью 626 кв. метров, а у его супруги задекларировано парковочное место площадью 16,7 кв. метров.
А вот новость — это появление в документе премиального внедорожника Lexus RX 450, годом раньше прокурор края вообще не указывал автомобиль.
Кто получил больше
Но, тем не менее, полученный прокурором края в 2019 году доход оказался меньше, чем у Алексея Зацепина, алтайского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, задекларировавшего 3,86 млн.
Прокурор Октябрьского района Барнаула Валерий Чернобровкин задекларировал 5,1 млн рублей (за 2018 год — 1,66 млн). Отметим, что обычно такой рост дохода связан с продажей крупного объекта недвижимости.
Еще больший доход у зампрокурора Железнодорожного района Барнаула Романа Клименко (6,67 млн), прокурора Заринского района Константина Поливанного (6,7 млн рублей) и прокурора Шипуновского района Антона Мариупольского (6,95 млн). Это почти в два раза больше, чем у прокурора края.
А самым богатым оказался Рубцовский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Федоров (8,17 млн).
Заместители прокурора
Доход первого зампрокурора края Александр Фомина составил 3,36 млн рублей (годом раньше — 2,77 млн), его супруги 3,47 млн рублей (в 2018 году — 1,1 млн). У Фомина в собственности квартира 86 кв метров, гаражный бокс и кроссовер Nissan X-Trail, у супруги — 8/10 квартиры площадью 43,2 кв метра и Nissan Juke.
Два других зама (не первых) тоже увеличили доход.
Так, Дмитрий Губанов получил в 2019 году 3,4 млн рублей (2,8 млн — годом раньше), его супруга 1,6 млн (1,57 млн).
В индивидуальной собственности у него квартира площадью 44,6 кв метров, в совместной — площадью 56,5 кв. метров.
Кроме этого, ему принадлежит три четверти квартиры площадью 98 кв метров. Из транспортных средств он указал Mitsubishi Pajero и прицеп.
Другой зампрокурора Петр Новиков получил в 2019 году 3,27 млн, супруга всего 2 рубля. Новиков задекларировал дом в 292 кв метра с участком 1,1 тыс. кв. метров и флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Прокурор Барнаула
Прокурор Барнаула Владимир Елизаров, в 2018 году получивший 4,7 млн рублей, за 2019 году задекларировал вдвое меньше — 2,35 млн рублей. Его супруга тоже получила намного меньше: по итогам 2019 года — 495 тыс. рублей, по итогам 2018-го — 5,7 млн.
Елизаров указал в документе и собственность: половину участка площадью 589 кв метров и полдома общей площадью 165 квадратов. В его гараже внедорожник Toyota Land Cruiser, у его супруги — кроссовер Suzuki Grand Vitara.
Самым бедным среди районных прокуроров оказался Равиль Юсубов (Первомайский район): его доход составил лишь 1,325 млн. У него нет в собственности ни квартиры, ни дома (жилье — только в пользовании). А вот автомобиль у него имеется: это Аudi А6.
Руководители других силовых ведомств — управлений СК РФ, Росгвардии и ФСБ, а также ГУ МВД по Алтайскому крау — пока свои декларации не опубликовали.