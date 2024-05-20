Известно, что их подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа.
Также среди преступлений указаны: истребление гражданского населения, которое было вызвано голодом, умышленное причинение сильных страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, умышленное убийство, а также преследование.
При этом прокурор потребовал выдать ордер на арест трех лидеров группировки ХАМАС: Яхьи Синвара, Аль-Кассема Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Израиля и Палестины.
Ранее сообщалось, что премьеру Израиля Нетаньяху провели операцию.
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