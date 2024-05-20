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Политика

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта. Об этом сообщает РБК.

Известно, что их подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа.

Также среди преступлений указаны: истребление гражданского населения, которое было вызвано голодом, умышленное причинение сильных страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, умышленное убийство, а также преследование.

При этом прокурор потребовал выдать ордер на арест трех лидеров группировки ХАМАС: Яхьи Синвара, Аль-Кассема Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Израиля и Палестины.

Ранее сообщалось, что премьеру Израиля Нетаньяху провели операцию.

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