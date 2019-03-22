Прокурор просит для экс-мэра Горно-Алтайска 4 года тюрьмы

В Горно-Алтайске продолжается суд по делу бывшего мэра Виктора Облогина. 21 марта с обвинительной речью выступал прокурор. Он просит для экс-градоначальника наказание в виде четырех лет и шести месяцев тюрьмы общего режима и лишения права занимать должности в государственных и муниципальных властных структурах на два с половиной года.

Гособвинитель попросил удовлетворить гражданские иски прокурора в интересах города, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на представителя суда. Речь идет о в сумме в 107,8 млн рублей и 1,5 млн рублей. Также прокурор настаивает на сохранении ареста на имущество бывшего градоначальника. В список имущества входят два земельных участка, жилой дом, гараж, автомобиль, прицеп и 147 тысяч рублей.

Решения суд еще не вынес. Теперь к прениям готовится сторона защиты. Перерыв объявлен до 22 апреля.

Напомним, Облогина обвиняют в том, что он в 2012—2013 годах похитил внедорожник, принадлежащий мэрии, лишил городскую казну 17,4 млн рублей и дал гарантии управляющей компании, чем причинил городу ущерб еще в 107 млн рублей.

Кто такой Виктор Облогин

Виктор Облогин был избран главой администрации города Горно-Алтайска в 1992 году и затем многократно переизбирался.

14 июня 2016 года он был задержан и отправлен под домашний арест. Облогину предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.

Сейчас столицу Республики Алтай возглавляет Юрий Нечаев.