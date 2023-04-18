18 апреля
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Политика

Промышленность в Алтайском крае растет быстрее, чем в СФО

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перед совещанием регионального Министерства промышленности и энергетики посетил лаборатории Инжинирингового центра «ХимБиоМаш».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил лаборатории Инжинирингового центра «ХимБиоМаш».
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил лаборатории Инжинирингового центра «ХимБиоМаш».
Антон Червяков

Студенты, преподаватели и опытные инженеры на базе центра создают проекты не только для краевых, но и известных российских предприятий, например, для КамАЗа.

«Считаю, что промышленность — в самом широком понимании этого слова от оборонки и машиностроения до наукоемких высокотехнологичных производств — одна из важнейших точек роста для Алтайского края. Более того, уверен, что Алтайский край должен стать центром воспитания будущей инженерной элиты страны», — отметил губернатор.

На совещании озвучили ключевые показатели развития промышленности. За последние 5 лет индекс промешенного производства по краю увеличился на 7,6%, а по СФО — на 4,5%. Промышленность края растет быстрее промышленности Сибири. За тот же период рост заработной платы одного работника предприятий Алтайского края составил 73%, в то время как по России — 55%.

«Я убежден, что из года в год демонстрируя результаты поступательного движения, роста по основным базовым показателям: по объемам производства, объемам инвестиций, уровню заработной платы, уровню и объему налоговых платежей, которые сегодня формирует промышленность и энергетика края, мы можем говорить о том, что мы на правильном пути», — отметил Виктор Томенко.

Глава региона подчеркнул, что все эти результаты достигнуты в сложных условиях последних трех лет и выразил надежду, что на 2023 год и ближайшую перспективу есть хороший задел, который будет помогать двигаться дальше, решать возникающие проблемы.

Ранее губернатор Томенко проконтролировал подготовку техники к посевной.

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