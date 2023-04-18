Губернатор Томенко проконтролировал подготовку техники к посевной

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход подготовки сельхозтехники к посевной в АО «Учхоз «Пригородное». Во время визита в хозяйстве Ростехнадзор проводил осмотр техники.

«Планы у нас большие, посевная площадь у нас самая большая в стране. Алтайский край как кормил себя всю Россию, так и продолжает это делать. Вопросы продовольствия продолжают оставаться на первом плане. И Алтайский край здесь всегда в лидерах», — отметил губернатор.

В этом году Алтайский край не планирует снижать объемы посевов — общая площадь составит 5,4 млн гектаров. Чтобы работы были выполнены в срок, до сельхозпроизводителей оперативно довели поддержку. В первом квартале хозяйства получили около 1,2 млрд рублей. Поданы заявки алтайских хозяйств на привлечение льготных краткосрочных кредитов на сумму около 11 млрд рублей.

На предприятии работают тракторы «Кировец» марки К-744Р, часть из которых собираются в Алтайском крае. В один кабину одного из таких тракторов забрался Виктор Томенко, чтобы ознакомиться с его работой. Механизатор рассказал губернатору, что работать на современной технике стало гораздо удобнее.

«В прошлом году было приобретено порядка 600 тракторов и 300 зерноуборочных комбайнов. Эту деятельность надо продолжать — постепенное и регулярное обновление техники и всего фонда», — подчеркнул Томенко.

В посевной кампании, как планируется, будет задействовано не менее 16 тыс. тракторов, не менее 8 тыс. сеялочных агрегатов и более 1 тыс. посевных комплексов.