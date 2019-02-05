Пропагандой в алтайской «Единой России» займется экс-журналист

Отдел агитационно-пропагандистской работы в региональном исполкоме «Единой России» возглавит Василий Морозов, журналист, известный работой в таких изданиях, как «Капиталист», «Наши новости», «Политсиб.ру». Фактически он уже приступил к своим обязанностям, сообщил Морозов altapress.ru.

Василий Морозов сменил на этом посту Екатерину Панфилову, которая перешла работать пресс-секретарем в краевую избирательную комиссию.

Морозов будет курировать в региональном исполкоме «ЕР» весь блок медийной, агитационно-пропагандистской работы, в том числе во взаимодействии с фракциями партии на местах.

По его словам, с предложением заняться этой работой к нему обратились представители исполкома. Но он и сам говорит, что «это то, к чему я шел», и рад своему назначению.

Слухи о том, что Морозов может войти в исполком алтайской «ЕР» появились после того, как он выступил одним из организаторов дискуссионного клуба «2030» наряду с единороссами Иваном Мордовиным, Евгением Шадринцевым и тележурналистом Михаилом Беднаржевским. Судя по всему, решение оформилось после проведения региональной партконференции 30 января.

Что известно о Василии Морозове

Василий Морозов родился в 1988 году в Кемерове. Работал корреспондентом, ведущим и редактором на телеканале «Катунь 24», затем стал одним из создателей экономического интернет-журнала «Капиталист». В 2015 году перешел на телеканал «Наши новости», а в феврале 2018 года стал редактором «Политсиб.ру». Однако в 2018 же году он покинул и свой пост, и «Сибирскую медиагруппу», в состав которой входят «Наши новости» и «Политсиб.ру». Некоторое время осуществлял медийное сопровождение нескольких коммерческих проектов.