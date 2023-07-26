Пропавшего главу МИД КНР сменил на посту другой министр. Что известно об исчезновении

Он пребывал на должности главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК. Но принято решение отстранить Цинь Гана от должности министра иностранных дел КНР, назначить Ван И министром иностранных дел. Председатель КНР Си Цзиньпин подписал соответствующий указ.

До этого Цинь Ган возглавил дипломатическое ведомство семь месяцев назад, но с конца июня перестал появляться на публике и даже пропустил саммит АСЕАН и ряд важных международных встреч, напоминает Газета.Ru.

Исчезновение

Цинь Ган весь июль не появлялся на публике. Но власти официально не объясняли его отсутствие. Последний раз он предстал перед общественностью 25 июня, когда встречался со своим коллегой из Шри-Ланки.

Из-за «пропажи» дипломата глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли перенес свою поездку в Пекин на неопределенный срок.

Цинь Ган не приехал на саммит АСЕАН в Индонезии. На саммите у главы МИД КНР планировалась встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но вместо него на переговоры приехал Ван И.

Роман

Причиной отсутствия главы МИД мог быть роман с известной 40-летней телеведущей программы «Беседа с мировыми лидерами». Во всяком случае, об этом написал таблоид Daily Mail. В марте 2022 года журналистка из Гонконга взяла интервью у дипломата в «кокетливой форме», а в ноябре у нее родился ребенок, отцом которого, по версии СМИ, мог быть китайский дипломат.

Заблокирован

Китайский сайт Weibo заблокировал информацию об исчезновении министра, в ответ на поисковый запрос «где Цинь Ган» на платформе выскакивает сообщение «нет результатов».

Факт

Незадолго до своего исчезновения экс-министр встречался с госсекретарем США Блинкеном.

Под руки

Ранее бывшего председателя Китая и экс-генсека Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао под руки вывели с церемонии закрытия XX съезда Компартии КНР в Пекине.

Ху Цзиньтао, сидевший рядом с нынешним генсеком партии Си Цзиньпином, покинул зал при помощи двух молодых людей.

Причины ухода политика не сообщались.